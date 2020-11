Phil Spencer har i och för sig sagt att Microsoft inte tänker rapportera några konsolsiffror under den här generationen (heller), men tack vare sajten Famitsu får vi veta att Xbox Series X och S sålde i 20 534 ex i Japan mellan 10 och 15 november. Playstation 5 ville förstås inte vara sämre, snarare betydligt bättre. Xbox har ju som bekant en historia av att gå trögt bland japaner.

Playstation 5 sålde i 118 085 ex under tre dagar, mellan 12 och 15 november. Det var i princip dött lopp mellan de bästsäljande spelen då Spider-Man: Miles Morales och Demon's Souls sålde i 18 640 respektive 18 607 exemplar. PS5 sålde alltså lite mindre än sex gånger bättre än Xbox i öst.

Knappast överraskande statistik för den som är någorlunda insatt i spelbranschen. Kotaku har jämfört med historien och då sålde Playstation 4 i 309 154 enheter under första veckan (siffrorna ovan täcker tre dagar). Xbox One sålde i sin tur 23 562 ex under sina fyra första dagar i Japan.

Förhandsbokningarna för båda konsolerna ska ha sålt slut, och det talar förstås för att Microsoft levererade betydligt färre konsoler till ett land där de historiskt sett haft svårt att hävda sig.