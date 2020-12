League of Legends fortsätter att vara det mest lirade moba-spelet och nu är det bekräftat att utvecklaren Riot har fler planer för varumärket. Vi har tidigare sett bland annat kortspel och andra sidospår men nu satsar de stort med ett MMO. Som de avtäckte lite odramatiskt på Twitter.

I have news!



My recent job at Riot has been to help develop the League universe, which we’re going to need!



Because it is time. My new job is to kick off a big (some might say massive) game that many of you, and many Rioters, have been asking us to create.



PS We’re hiring