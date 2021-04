Om du redan har doppat tårna i Subnautica: Below Zeros iskalla vatten under spelets tid i early acccess så kanske du stött på namnet Fred Lachance lite här och var. Och har du inte det så får du en inblick i vad han sysslar med i den senaste trailern för spelet.

Det är inte en gameplay-trailer, utan istället en väldigt snyggt gjord CG-trailer från animeringsstudion Realtime Studios. I det två minuter långa klippet får vi följa Fred under hans dag, som börjar sådär härligt perfekt med att en squidshark attackerar hans ubåt och, kanske ännu värre, får honom att spilla sitt kaffe. We feel you, Fred.

Spelet är som sagt redan ute i early access, men är du sugen på att lira det kan det vara värt att vänta en månad, eftersom spelet släpps ordentligt den 14 maj.