Epic Games Store har ända från starten i december 2018 jagat medlemmar genom att göra spel tilgängliga gratis under begränsad tid. De betalar ersättning till utvecklare och utgivare för att ge bort spelen, och nu har det dykt upp dokument som visar vad det kostar företaget.

Under butikens första nio månader betalade Epic 12 miljoner dollar, cirka 100 miljoner kronor, för gratisspelen. Det har Simon Carless, grundare av branschanlaystjänten Game Discover Co, grävt fram. Intressant nog finns data för de enskilda spelen, med information om pris per användare, antal nedladdningar och hur många nya medlemmar spelen lockade.

Mest betalade Epic för Batman: Arkham Collection: 1,5 miljoner dollar, cirka 12,7 miljoner kronor. Spelet plockades hem till 6,5 miljoner användarkonton, varav 613 900 nya. Det ger en kostnad på 2,44 dollar (drygt 20 kr) per ny användare. Subnautica kostade 1,4 miljoner dollar (11,8 miljoner kr), gav 804 000 nya konton till ett pris av 1,74 dollar styck (knappt 15 kr). Celeste blev däremot en dyrare historia för Epic: de betalade utvecklaren 750 000 dollar (6,3 miljoner kr), men fick bara in 62 500 nya användare till ett pris av 12 dollar (100 kr) per skalle.

Eftersom dokumentet bara sträcker sig till september 2019 framgår inte hur mycket Epic betalade Rockstar Games för att ge bort GTA V för ett år sen. Gissningsvis kostade det en rejäl slant, men gav utdelning i form av mängder av nyregistrerade konton.

Dokumentet blev offentligt under den rättegång mellan Epic Games och Apple som pågår i USA för närvarande. Den handlar om huruvida Apple har rätt att ta 30 procent i avgift på spel Epic säljer till Apple-enheter.