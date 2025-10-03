Redemption Road har problem med sitt tidresespel Kingmakers. Spelet var tänkt att släppas som Early Accress den 8:e oktober (som är om 3 dagar när detta skrivs), men nu försenas spelet i sista stund för att utvecklarna säger sig behöva mera tid. Spelet har blivit försenat tidigare med framskjutna releasedatum, men denna gång blir det på obestämd tid då vi inte får något nytt datum.

Utvecklarna skriver ett långt utlägg om förseningen på X, men i kort handlar det om att de behöver mer tid för att kunna få med allting de planerat. De pratar även om att spelet behöver optimeras och att de vill kunna leverera 60fps utan så kallade ”fake frames”.

Inget nytt releasedatum alltså, men vi återkommer förstås så fort vi får veta mer.

Vi tackar @Devan för nyhetstipset.