Efter förra veckans stora prishöjning av Game Pass hävdade flera insiders att Microsoft kan vara på väg att skrota hela sin hårdvarusatsning och istället satsa på molnbaserat spelande, rapporteras det på flera håll. I praktiken: man lägger ner Xbox-konsolerna.

Men kort därpå gick Microsoft ut och dementerade uppgifterna. Så här säger man i ett uttalande till Windows Central:

We are actively investing in our future first-party consoles and devices designed, engineered and built by Xbox. For more details, the community can revisit our agreement announcement with AMD.

Rog Xbox Ally – bärbar spel-pc.

Uttalandet fastslår alltså att man för närvarande arbetar med kommande konsoler och enheter. Nästa vecka släpps de bärbara spelmaskinerna Rog Xbox Ally (som är Wiindows/pc och inte har med konsolen Xbox att göra), och dessa görs av Asus. Förra året sa Xbox-presidenten Sarah Bond att nästa Xbox blir "...det största tekniska språnget du någonsin sett under en hårdvarugeneration", men utan att antyda något om konsolen i fråga eller när den kan tänkas dyka upp. Men det såg alltså ut som att det ska bli Xbox-generation till, och uttalandet ovan går inte emot det.

Även om Microsoft slutade redovisa säljsiffror för sina konsoler redan förra generationen har det länge funnits tecken på att Xbox-försäljningen gått trögt jämfört med Playstation. Första kvartalet 2024 minskade den med 31 procent mot samma period året innan.

Konsolerna finns knappt att få tag på hos svenska återförsäljare sedan en tid tillbaka. Inte heller hos Microsoft kan du köpa den.