Svenska Thunderful och To the Sky släpper hack’n’slash/roguelike/co-op-spelet Godbreakers i slutet av oktober. Det är en galen mix som lovar utmanande bossar och varierande miljöer för 1-4 spelare. Det unika med Godbreakers är att spelarna kan stjäla fiendernas krafter för att använde dessa emot dem.

I pressmeddelande står det så här:

“Godbreakers’ headline feature is the “Godbreak” mechanic, which allows you to steal powers from your enemies and use those unique abilities against them - there are powers that allow you to tunnel underground and emerge underneath an enemy, charge up and unleash a powerful beam, launch yourself towards foes with giant jaws and plenty more for you to discover for yourself.”

Godbreakers släpps alltså den 23:e oktober till PC och PS5, men redan den 9:e oktober finns det ett demo på Steam att ladda ned för de som vill prova.