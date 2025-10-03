Snart sju år efter att Red Dead Redemption 2 släpptes ryktas det om en uppdaterad version till PS5, Xbox Series och/eller Switch 2. Officiellt har inget sagts, men när branschinsidern NateTheHate2 på X fick frågan om det kan vara så blev svaret ett rungande "Ja". Men frågan om när fick inget svar.

Red Dead 2 släpptes sent i oktober 2018 till PS4 och Xbox One, och ett år senare till pc. Det har alltså inte kommit någon uppdatering som specifikt drar nytta av PS5- och Xbox Series-hårdvaran (konsolerna släpptes sent 2020), ej heller finns spelet till Switch 2. Spekulativt lagda har gissat på en grafiskt uppdaterad version till sjuårsjubileet senare i oktober, och i viss mån lutat förhoppningarna på att Rockstar släppt flera Enhanced-versioner på senare år.

Red Dead 2 hade sålt i 77 miljoner exemplar i augusti i år. Det ligger femma på Wikipedias sammanställning av spelen som sålt bäst genom tiderna. Tvåa på den är för övrigt GTA V med 215 miljoner sålda ex.

Vi korade Read Dead Redemption 2 till tidernas tredje bästa spel när vi nyligen utsåg de 100 bästa spelen någonsin.