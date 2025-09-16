Strategispelet Total War: Empire släpptes på iOS och Android förra året efter att ha funnits på PC sen 2009. Förra veckan fick den mobila-versionen en matig expansion som går under namnet A New World.

Expansionen kommer med 44 nya fraktioner att spela med egna enheter. Vi kommer bland annat kunna spela som den 13:e kolonin på amerikanska sidan innan USA skapas. Dessutom kommer man kunna starta en kampanj från 1783 där vi får 14 nya sjöenheter och då ta oss an guld eran i Empire.

A New World finns i skrivande stund tillgängligt att köpa för runda 100-lappen på iOS och Android