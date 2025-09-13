Vissa ägnar helgen åt familj, återhämtning från vardagsbestyren och kanske en god middag. Så icke @Wakkaah, som istället står redo att göra köttgröt när en ny zombievåg anfaller i Dying Light: The Beast.
Du följer hur det går på FZ:s Youtube eller Twitch. Start klockan 18 lördag kväll.
Skärmdumpstävling!
Var med och tävla om en exklusiv forumtitel! Ta en skärmdump från Dying Light: The Beast-streamen. Redigera den eller lämna den som den är, och publicera den sen i skärmdumpstråden (där finns reglerna också). Då är du med och tävlar om en exklusiv forumtitel. Deadline är måndag den 22/9 kl. 23.59. Vinnaren presenteras kort efter i forumtråden.