Förra månaden skrev vi om att skådespelaren Dwayne "The Rock" Johnson frestat oss med nyheten att han är involverad i en ny spelbaserad film. Han sade själv att det rörde sig om ett av de största och tuffaste spelen, vilket fick oss att tänka på titlar som Gears of War, God of War, Wolfenstein och Little Big Planet. Enligt en insider-källa är det dock inte något av dessa spel.

Källan ifråga ska ha pratat med Giantfreakingrobot och uppgett att varumärket det handlar om är Call of Duty. Enligt källan för nu The Rock samtal med olika studior om att få filmen gjord, men vi vet inte vad det kan tänkas handla om.

Att det vankas krig är hyfsat givet, men utöver det har Call of Duty-spelen hoppat runt rätt friskt vad gäller miljöer och tidsperioder, så allt från andra världskriget till framtidskrig är möjligt.