Efter släppet av Subnautica: Below Zero sade utvecklaren Unknown Worlds att de var sugna på att vidga vyerna rent genremässigt och att deras nästa spel därför inte skulle bli ytterligare en del i Subnautica-serien. De blev därefter uppköpta av PUBG-ägaren Krafton, som i samband med det uppgav att studion arbetade på ett "nytt, genredefinierande spel" som skulle släppas i early access under 2022.

I Kraftons delårsrapport får vi nu veta att detta spel internt kallas för Project M och att planen att släppa det i early access under 2022 kvarstår. Vidare avslöjar de att det rör sig om ett "helt unikt, turordningsbaserat strategispel som utspelar sig i en scifi-värld".

Ett rätt stort kliv från de survival-spel med förstapersonsvy som satt dem på kartan på senare år, även om scifi-temat givetvis var närvarande även i Subnautica. Samtidigt söker Unknown Worlds personal för "nästa spel i Subnautica-universumet", men vi vet inte om det är samma projekt eller något annat. Med ett early access-släpp redan i år kan vi nog räkna med en officiell utannonsering inom en inte alltför avlägsen framtid.