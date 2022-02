Lego-spelen har varit ett uppskattat inslag i spelvärlden ända sedan de började dyka upp på 90-talet, framförallt de som baserats på fenomen som Star Wars och Harry Potter. Utöver lite racing har vi dock inte sett många sportrelaterade spel, men det verkar det bli ändring på.

VGC rapporterar att den Take-Two-ägda utgivaren 2K Games har fått rättigheterna att göra flera Lego-sportspel. Först ut sägs vara ett fotbollsspel som utvecklas av Sumo Digital, som bland annat har Hood: Outlaws & Legends, Crackdown 3, Little Big Planet 3 och kommande The Texas Chain Saw Massacre på meritlistan.

En av de huvudsakliga anledningarna till detta är givetvis att locka yngre sportfantaster. En person med kunskap om 2K:s planer säger till och med att gästspel från andra Lego-produkter, som Marvel och Harry Potter, kan bli aktuellt.

Inget är dock officiellt än, så ta det hela med en nypa salt.