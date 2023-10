Att Payday 3 släpptes med stora problem är ingen överdrift, men efter diverse underhåll hävdar Starbreeze att de "initiala" matchmaking-problemen är lösta. Det skriver utvecklaren i ett pressmeddelande. Tobias Sjögren, Starbreeze-vd, tackar framför allt för spelarnas tålamod.

Han understryker att de ser på spelets affärsmodell som ett maraton – och inte en sprint. Man konstaterar tre miljoner unika spelare. En stor siffra, men notera: Payday 3 finns på Game Pass.

Först och främst vill jag tacka våra spelare för tålamodet de visat. Vårt community är motorn som driver både våra spel och vårt företag framåt. Jag behöver egentligen inte upprepa att det inte var starten vi önskade, men samtidigt är vår affärsmodell ett maraton och inte en sprint, och vi kommer outtröttligt att fortsätta bygga Payday 3 större och bättre.

Efter förra veckans två planerade underhållssessioner blickar man nu framåt mot nya uppdateringar. Under oktober planerar man fler än 200 så kallade "quality of life"-förbättringar. "Ny funktionalitet" och "nytt material" planeras att släppas under hösten, och i december börjar dlc:et Syntax Error att säljas. Det ingår utan extra kostnad i guld- och silver-versionerna av spelet.