Förra veckan stod det klart att Nintendo gör en The Legend of Zelda-film, med bland andra Sony. Det blir en live action-film och man frågar sig vilka som kommer spela Link, Zelda och Ganondorf.

Vidare frågar man sig hur Nintendo ska lyckas leva upp till förväntningarna. I samband med senaste ekonomirapporten fick Nintendo-vd:n Shuntaro Furukawa och ikonen Shigeru Miyamoto (producent till filmen) frågan om hur de såg på riskerna med att expandera sin IP:n. Miyamoto skräder inte med orden: han vet att Nintendo har en stor utmaning framför sig (tack, Eurogamer).

Angående The Legend of Zelda-filmen är jag medveten om att vi står inför en extremt hög tröskel när det gäller att producera en film som inte kommer att göra den globala fanbasen besviken. Med denna utmaning i åtanke har jag diskuterat detta projekt med Avi Arad, ordförande för Arad Productions, i ungefär tio år.

Avi Arad agerar, liksom Miyamoto-san, producent.

Zelda-serien har älskats sedan mitten av 80-talet och flera spel i serien aspirerar på bäst någonsin-epitet. Ta bara Zelda: A Link to the Past och Ocarina of Time. Årsaktuella Tears of the Kingdom snittar på himmelska betyg. Kort sagt är detta en serie med idel juveler. Höga insatser.