För några månader sedan utannonserades South Park: Snow Day, som lovade att bli något annat än de turordningsbaserade rollspelen The Stick of Truth och The Fractured But Whole. South Park: Snow Day ska istället bli ett actionladdat tredjepersonsspel där man samarbetar med upp till tre andra spelare (eller bottar) för att slåss mot horder av fiender och bossar.

Den första gameplay-trailern för spelet ser ni ovan, där vi får se prov på närstridsvapen, distansvapen, magier och specialförmågor. Precis som i rollspelen axlar man rollen som "the new kid", och den här gången har en snöstorm drabbat staden och tvingat skolan att stänga, vilket gett Cartman och gänget lite väl mycket tid att slå ihjäl.

Vi har inget släppdatum för South Park: Snow Day, men det är på väg till Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch och pc.