Ubisoft registrerar domännamn som pekar mot Might & Magic Fates. Användaren Kurakasis (via X) noterar "mightandmagicfates.com" och "might-and-magic-fates.com". I fjol anställde Ubisoft för nytt Might & Magic av AAA-snitt. Då visste vi inte om det rörde sig om strategi eller rollspel, vilket ju har varit seriens norm-genrer. Might & Magic Fates har dock inget "heroes" i sig.

Det luktar alltså rollspel om detta, men säkra kan vi förstås inte vara.

Ubisoft Shanghai anställde i fjol och även om det inte är bekräftat att detta handlade om Might & Magic önskade man rutin kring open world-spel. Det låter definitivt som något "ubisoftskt".

Man kan lugnt säga att det inte varit några sötebrödsdagar för Might & Magic under Ubisofts flagg. Det senaste rollspelet – Might & Magic X: Legacy – släpptes 2014, och senaste strategispelet – Might & Magic Heroes VII – kom ett år senare. Bortsett några spinoffs har det därefter varit tyst.