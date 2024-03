I slutet av förra året skrev vi några rader om A Difficult Game About Climbing, som är något av en inofficiell uppföljare till Getting Over It – spelet där en släggbeväpnad man i en gryta ger Twitch-streamare en ursäkt att ge tittarna nedsatt hörsel.

Istället för en gryta är man i A Difficult Game About Climbing iklädd ett farligt litet höftskynke, och målet är så klart att klättra och hoppa runt för att ta sig till målet, med en ständig risk att ramla och förlora sina framsteg.

Utvecklaren är svenska Pontypants, som i samband med spelets släpp för ett par dagar sedan även släppte en liten minidokumentär om hur spelet blev till. I den 15 minuter långa videon får vi se tidigare varianter av klättermekaniken och de olika systemen i spelet, och även en förklaring till varför skuggorna från karaktärens armar ser märkligt långa ut ibland ...

Och ja, Getting Over It-skaparen Bennet Foddy ger spelet tummen upp.