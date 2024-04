Klockan 18 i dag släpps stekheta actionrollspelet No Rest for the Wicked i early access på Steam. Det hämtar inspiration från Diablo och Dark Souls, och med hyllade Moon Studios (med de två hyllade Ori-liren i bagaget) bakom spakarna har det skruvat upp förväntningarna rejält. Och de har inte dämpats av det filmmaterial som släppts: det ser kort och gott skitbra ut.

Spelet kommer även till PS5 och Xbox Series vad det lider. Oklart när, dock. Vi hoppas bjussa på våra första intryck från No Rest for the Wicked inom kort. Stay tuned, som det heter.