Steam-siffrorna för flertalet Fallout-spel tog ett rejält skutt i och med premiären av Fallout-serien på Amazon Prime Video, och nu har GSD (via Gamesindustry) sammanställt en lista över förra veckans bäst säljande spel i Europa, sett till antalet sålda exemplar.

Att Fallout skulle figurera på topp 10-listan var ingen högoddsare, men serien tycks ha sålt oförskämt bra, både tack vare tv-serien och det faktum att spelen har sålts med ordentlig rabatt. Det bäst säljande spelet i Europa under veckan blev Fallout 4, medan Fallout 76, Fallout: New Vegas och Fallout 3 kammade hem åttonde, nionde och tionde plats.

Under gårdagen fick vi dessutom till slut det officiella beskedet att det faktiskt blir en andra säsong, och Amazon säger att det är den mest sedda säsongen globalt sedan LOTR: The Rings of Power. Folket bakom spelet säger dessutom att de har sparat på krutet och att de därför har många ikoniska ting att visa upp i den andra säsongen.