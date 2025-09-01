Tetsuya Nomura är medveten om att folket vill veta mer om om Kingdom Hearts 4 och den sista delen av Final Fantasy 7-remaken. Han meddelar oss att båda spelen fortfarande är under utveckling och att allt går som det ska.

“Kingdom Hearts IV is likewise steadily moving forward according to schedule, so please look forward to it.”

Om Final Fantasy 7 remaken säger han:

“So that’s probably where those expectations are coming from. Right, so things are progressing really smoothly. I can’t really say more”

Den andra delen i Final Fantas 7-remaken släpptes 2024 och målet är enligt Square Enix att släppa sista delen under 2027. Kingdom Heart 4 har det däremot inte varit så mycket information om sen det utannonserades 2022. Senste uppdateringen från spelet fick vi faktiskt så sent som i år och då var det bara några bilder och ett kort meddelande från utvecklarna.