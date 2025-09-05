Hero-skjutaren Marvel Rivals släpps på PS4 denna månad tillsammans med spelets fjärde säsong. Att spelet släpps på föregående generation så här långt in i nuvarande är ett rätt intressant grepp från NetEase när många i stället avslutar supporten för spelen på PS4 och Xbox One.

Säsong 4 heter Heart of the Dragon och kommer bland annat introducera nya Vanguard-hjälten Angela. Karaktären introducerades i Spawn 1993 och är skapad av Neil Gaiman och Todd McFarlane. Hon är en ängel med en vinge som kan dyka på sina fiender med sitt spjut. Senare i säsongen kommer även en ny karta till Convergence-laget läggas till plus en massa annat.

Säsongen och PS4-versionen kommer den 12:e september. Hur många här på FZ kommer spela Marvel Rivals på PS4?