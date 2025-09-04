Det är mindre än tre veckor kvar tills Tokyo Game Show går av stapeln och där visas det så klart upp en massa spel från både stora och små utvecklare. Hideo Kojima har via Bluesky hintat att han kommer visa upp något. Som vanligt när det gäller Kojima så är det antigen kryptiskt eller hemlighetsfullt.

Det skulle kunna vara att vi äntligen får veta mer från skräckspelet OD. Men kan också vara att kanske får en Switch-version av Death Stranding eller något liknande. Det skulle också kunna vara något helt nytt.

Vad tror och hoppas ni här på FZ?

Tokyo Game Show 2025 går av stapeln den 25:e septbember.