Days Gone Remastered släpps i april till Playstation 5, och äger du PS4-versionen kan du uppgradera för omkring hundralappen. Men om du klickat hem zombierökaren via PS Plus-prenumerationen kan du inte nyttja rabatten. Det är inte första gången något liknande är på tapeten. Också Final Fantasy VII Remake tog vägen från PS4 till PS5, och hade du skaffat PS4-spelet via PS Plus-prenumeration kunde du inte uppgradera till PS5 för ett lägre pris. Det var dock något som Square Enix ändrade efter en tid. Går Days Gone samma väg?

Days Gone Remastered släpps 25 april och kostar 549 kronor – alternativt omkring hundralappen.

Pc-spelarna får inte remastern, men däremot Broken Roads-dlc:et med olika spellägen.