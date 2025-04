Härom veckan hade den nya Devil May Cry-serien på Netflix premiär, och omdömen har sett riktigt bra ut. Men utöver att vara populär i sig själv så har serien även triggat en väntad uppsving för spelens försäljning.

Det ses på Steams topplistor för intäkter, där till exempel Devil May Cry Franchise Pack har klättrat till plats tio i USA (plats 16 i Sverige), och längre ner ser vi även Devil May Cry 5 på plats 19 och Devil May Cry HD Collection på plats 27. Även antalet aktiva spelare har fått sig en skjuts, och Devil May Cry 5 kan till exempel stoltsera med 13 500 stycken, vilken kan jämföras med de runt 3 000 som brukar lira det.

Utgivaren Capcom har dessutom passat på att rabattera spelen ifråga, så det har säkert bidragit till att många har slagit till.