Daniel Vávra har agerat spelregissör för de båda Kingdom Come: Deliverance-spelen, och i en intervju med The Game Business säger han att han sitter på ett par andra spelidéer som han tror har lika stor potential som Kingdom Come. Problemet är dock att han har "fler idéer än tid", och där hoppas han att AI kan vara till hjälp.

Han nämner att pressen från att utveckla Kingdome Come-spelen har lett till hälsoproblem och att han vill ta sig mer tid att förbereda de andra projekten.