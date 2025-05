Om tre månader gör Gears of War-serien debut på Playstation! Xbox-gänget har just tillkännagett Gears of War: Reloaded, en remaster av seriens första del från 2006. Denna släpps till PS5, Xbox Series och pc den 26 augusti.

Spelet får fullt stöd för spel mellan olika plattformar, inklusive saves. Detta kräver ett Microsoft-konto, men om du inte vill skaffa det kan du köra co-op för två eller versus för åtta spelare ändå. Allt innehåll, inklusive extramaterial, från originalet ingår. Äger du redan Gears of War: Ultimate Edition på Xbox så får du spelet utan kostnad. Annars är riktpriset klart överkomliga 40 dollar, men det kommer även till Game Pass på både Xbox och pc.

Vi lovas en bildström på 60 fps i kampanjen och 120 fps i multiplayer, 4K-upplösning, hdr-stöd, variabel bilduppdatering, inga laddtider i kampanjen, med mera. För denna bedrift står utvecklarna The Coalition, Sumo Interactive och Disbelief.

Hur låter det, gott folk?