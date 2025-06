Stellar Blade-utvecklaren Shift Up sa att de "förväntade" sig att spelet ska sälja bättre på pc kontra PS5. Då Stellar Blade på ynka tre dagar sålt i en miljon exemplar är det svårt att säga emot dem. Tre miljoner har sålts totalt, varav två miljoner på PS5. Pc-versionen har dock tiden för sig.

Antalet samtidiga Steam-spelare är anmärkningsvärt: 192 078 (Steamdb). Av Playstation-utgivna spel har bara Helldivers 2 haft fler samtidiga spelare vid releasen: 458 709. Men då det är ett multiplayer-spel haltar jämförelsen något. Titta istället på singleplayer-spel från Playstation:

Steam-peak vid releasen för Playstation-spel

Ghost of Tsushima Director's Cut – 77 154

God of War – 73 529

Spider-Man Remastered – 66 436

Stellar Blades 192 078 sticker ut. Om det kommer en tvåa? Det kommer en tvåa. I en intervju med koreanska This is Game säger vd:n Kim Hyung Tae att man hoppas släppa uppföljaren under 2027, men det är något som kan ändras, menar han. Han lovar dock att spelet kommer bli grymt.