Vill du, precis som 12 andra som redan anmält sig, starta 2026 med en riktig härlig reseupplevelse? Följ med oss till Taiwan – hem för både teknikjättar och en av Asiens största spelmässor.

Under en vecka, mellan 27 januari och 3 februari, utforskar vi allt från höjdpunkten Taipei Game Show till marknader fulla av prylar du inte visste att du behövde. Vi varvar spelmässan med fabriksbesök, nattmarknader, street food och stadspuls. Totalt blir vi 20 stycken som åker och har kul ihop.

Vi drar till Taipei Game Show

I resan ingår inträde och guide under Taipei Game Show – en av Asiens mest dynamiska mötesplatser för spel och teknik. Här möter vi utställare som Republic of Gamers, Razer och Nintendo, men också en levande indie-scen full av spelupplevelser.

På årets mässa visades över 350 spel, varav fler än 100 ej släppta men spelbara på plats. Utöver spel till alla tänkbara plattformar hittar man även gamingtillbehör och kringutrustning på Taipei Game Show som med sina 370 000 besökare är större än Gamescom!

Emil som reseledare

Emil är vår självklara reseledare! Han har jobbat hos Geeks i över 15 år och med flera Taiwanresor i bagaget kommer han att guida oss genom veckans späckade program. Han är go', snäll och från Göteborg, bara det är värt något!?

Lite resefakta

När 27 jan - 3 feb 2026 Var Taipei, Taiwan Vad Teknikresa med SweClockers Kostar 27 900 kr (delat dubbelrum)

Läs mer och boka på programsidan!

Vi vill gärna höra vad du skulle se som en optimal FZ-resa, så lovar vi att en sådan också blir av! Kommentera (och välj gärna Japan)...