Väntan på ett efterlängtat spel kan vara ohyggligt lång, och ibland blir det fiasko (som Duke Nukem Forever). Men inte alltid – ibland blir man golvad av spelet när det väl släpps efter alltför lång väntan (Half-Life 2).

Om det varit värt att tråna efter hårdhypade Hollow Knight: Silksong ska vi få besked om i år ("särskilt tillkännagivande" görs 16.30 i kväll – releasedatum?). I väntan på det får du gärna berätta om spel som du längtat (för) länge efter och som överträffat dina dina förväntningar.