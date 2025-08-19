Microsofts bärbara spelsatsning – Xbox Ally – har fått släppdatum. Den 16 oktober landar de två modellerna (Xbox Ally och Xbox Ally X) i butik i Sverige och en rad andra länder.

Priserna är ännu inte avslöjade, men de ska komma inom några veckor, frestar pressreleasen.

Xbox Ally och Xbox Ally X byggs av Asus (vars kraftiga Rog Ally-enheter finns ute sedan något år). Xbox-maskinerna har nyare och kraftigare komponenter (detaljer här). I botten körs Windows 11, men över det ligger ett fullskärmsgränssnitt anpassat för maskinens kontroller och det underliggande Windows har slipats till för att dra mindre resurser. Enheten kan köra pc-kompatibla Xbox-spel, Battle.net och andra pc-spelstjänster (Steam med flera).

Xbox Ally Xbox Ally X

Som jämförelse har Sweclockers testat Rog Ally-enheterna, läs det här. Här på FZ testade vi Steam Deck med förtjusning för något år sedan. Andra bärbar spelmaskiner vi testat är Switch 2, PS Portal och Logitech G Cloud. Vi kommer testa Xbox Ally så fort tillfälle ges.