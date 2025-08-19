Sony höjer priset på Playstation 5 i USA. Priset stiger med 50 dollar per PS5-modell och gäller från och med i dag. Nya rekommenderade priser:

Playstation 5 Digital Edition – 499,99 dollar

Playstation 5 – 549,99 dollar

Playstation 5 Pro – 749,99 dollar

Sony beklagar prishöjningen, och motiverar den med "utmanande ekonomiskt klimat". Trump-regeringen höjde nyligen importtullarna på japanska varor från 10 till 15 procent, vilket kan förklara höjningen.

För ett par veckor sedan blev Switch 15 procent dyrare i USA, och Nintendo flaggade för att fler prishöjningar kan komma framöver. Även där kan högre tullkostnader förklara prisökningen.

Det finns inga uppgifter om att Sony planerar högre pris på PS5 på andra ställen än i USA.

Konkurrenten Microsoft höjde i april i år priserna på Xbox-konsoler och hårdvara, och antydde samtidigt att spelpriserna kan kliva upp till 80 dollar för storspel. Det sistnämnda verkar dock inte vara hugget i sten än.

Nintendos nya konsol finns från 6 250 kronor hos svenska handlare. Eller cirka en tusenlapp billigare om du köper den från EU-land istället.