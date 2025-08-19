2K Games bekräftar de många och seglivade ryktena om att Bioshock 4-utvecklingen krånglar. Vissa väsentliga delar av spelet kommer behöva arbetas om, vilket innebär att ett okänt antal personer får lämna utvecklaren Cloud Chamber, säger en talesperson för 2K Games till Bloomberg.

Enligt Bloomberg ska 80 av företagets omkring 250 anställda ha varslats om uppsägning. Det är omkring 30 procent av personalen. Omstruktureringen innebär att den planerade releasen sent 2026 eller tidigt 2027 behöver skjutas fram, uppger källor för Bloomberg.

För några veckor sedan petades studiochefen och creative directorn från sina poster. Nu studiochef är Rob Ferguson, som lämnade Blizzard och Diablo i början av augusti. Han var med och jobbade med Bioshock Infinite, så erfarenhet finns.

Bioshock-serien utgörs av tre hvuudsakliga spel. De gjordes av Irrational Games (ledda av Ken Levine) och del ett och tre har skyhöga betygssnitt. Bioshock 4 (ej det officiella namnet) tillkännagavs officiellt 2019. Ken Levine jobbar för närvarande med Judas, ett spel som skippar online-komponenter och som beskrivits som ett "narrativt Lego" som ska reagera på vad spelaren gör.