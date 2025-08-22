Nintendo har släppt de tre första avsnitten av stop motion-serien It's Me, Mario. De är runt minuten långa och provocerande gulliga. Innan du utbrister "Gud vad barnsligt!" är det värt att påpeka att satsningen är en del av My Mario, med fokus på yngre barn. (Det ska börjas i tid!)

Vill dock medge att en 42-åring potentiellt kan le med hela huvudet åt klippen.

Vi får bland annat se Mario kämpa med sin mustasch som aldrig förr. Dessutom uppstår en keps-situation. Kollektionen med My Mario, som består av både leksaker, hoodies och kostymer, är hittills enbart släppt i Japan, men serien It's Me, Mario kan lyckligtvis avnjutas världen över.

Det återstår att se om detta blir en långkörare.