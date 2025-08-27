Psychonauts 2 (PS4), Stardew Valley (PS4) och Viewfinder (PS5/PS4) blir tillgängliga från och med 2 september via PS Plus. De är månadens spel, skriver Sony i PS-bloggen. Så länge du har en aktiv PS Plus-prenumeration är de tillgängliga. Glöm bara inte att klicka hem dem till att börja med.

Psychonauts 2 släpptes 2021 men är faktiskt Double Fines senaste spel. Betygen blev höga när det släpptes, och FZ:s Jonny Myrén hyllade den svarta humorn och designen. Stardew Valley har sålt i tiotals miljoner, och du hittar det på plats 30 i vår lista över de 100 bästa spelen genom tiderna. Bara en sån sak. Viewfinder har vi inte recenserat på FZ, men 83 av 100 på Opencritic är riktigt bra.

Två av septembers månads spel på PS Plus skulle jag utan omsvep ge fem av fem (Psychonauts 2 + Stardew Valley). Det tredje har funnits på min radar, och 92 procent av närmare 5 000 Steam-spelare ger det tummen upp. Bådar gott för Viewfinder.

Från och med januari 2026 fasas PS4-spel ut från PS Plus, har Sony tidigare avslöjat.