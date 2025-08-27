Bloober Team är numera synonymt med skräckspel efter deras remake av Silent Hill 2 och deras kommande Cronos: The New Dawn. Bloobers VD Piotr Babieno berättade om sin historia med Nintendo och att de planerar släppa skräckspel även till Switch 2 i framtiden.

"I am a huge Nintendo fan. I grew up with Nintendo consoles. The most important horrors, like Eternal Darkness, Resident Evil 0, Resident Evil 4... were available on Nintendo GameCube. It was a gold time for Nintendo fans. In some ways, we would like to be the one to open a new chapter for Nintendo right now." "We have some plans. We are not able to share our vision for the future yet. But definitely Nintendo fans could take a look at Bloober Team."

Det är ännu oklart vad som de planerar till Switch 2. Kanske får vi en version av Silent Hill 2-remaken i bärbar tappning? Men det är intressant att Piotr säger sig vara ett fan av Eternal Darkness. Ett spel som @Legerdemain här på forumet nyligen gjorde en retrorecension på. I kommentarerna nämns det av många att de gärna skulle vilja ha en remake eller en uppföljare till det spelet. Så det kanske finns hopp?