Onsdag kväll bjuds det på 30 minuter med IO Interactives James Bond-tolkning, 007 First Light. Värd för det hela är State of Play (men spelet släpps till Switch 2, pc och Xbox Series, utöver PS5). Det vankas gameplay, närmare bestämt en genomspelning av spelets första uppdrag där en nyutbildad 007 testar sina agentvingar. Så här beskrivs sändningen:

In this upcoming State of Play, tune in for over 30 minutes of gameplay featuring a playthrough of Bond’s first mission as an MI6 recruit. The action includes everything from high-speed car chases to on-foot stealth sequences and shootouts. Stay tuned after the playthrough for insights from IO Interactive on the intense espionage gameplay.

State of Play börjar klockan 20 svensk tid onsdag kväll. Ses i spelaren ovan.

007 First Light utvecklas alltså hos de danska Hitman-skaparna Io Interactive, och handlar om en ung James Bond som just håller på att få licens att döda. Premiären planeras till någon gång 2026. En trailer från tidigare i år: