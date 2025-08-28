Efter alla uppsägningar på Microsoft den senaste tiden så känns det kanske inte jätteroligt att jobba under Microsoft och Xboxflagga. Blizzard Activision blev som bekant uppköpta av Microsoft och nu oroar sig Diablo-teamet över sin framtid. 450 anställda väljer nu att starta ett eget fackförbund För att skydda sina anställningar men även för att kunna påverkar sin arbetsmiljö. Fackforbundet kommer ingå under CWA (Communicatons Workers of America).

Kelly Yeo på Blizzard säger så här:

"With every subsequent round of mass layoffs, I've witnessed the dread in my coworkers grow stronger because it feels like no amount of hard work is enough to protect us," I am overjoyed that we have formed a union - this is just the first step for us joining a movement spreading across an industry that is tired of living in fear. We are ready to begin fighting for real change alongside our Diablo colleagues."

Diablo-teamet är inte det första gänget som startar fackförbund. Andra arbetare under Microsoft har gjort samma sak för att kunna säkra upp sina anställningar. Sammanlagt är det 3500 anställda under Microsoft som nu är fackligt anslutna till CWA och dessa kommer bland annat från ZeniMax Media och Raven Software.