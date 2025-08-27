Fjärde säsongen av FZ High Score börjar nu! Hösten är sprängfylld av spelsläpp, och för att det inte ska bli för många spel under för lång tid håller vi denna säsong inom september. Åtta spel kommer finnas att gissa betyg på, varav de tre första ligger uppe nu (fler tillkommer inom kort).

Dessa har deadline tidigt nästa vecka, så rösta direkt – nu! – så har du det gjort. Spelen att rösta på nu är:

Hell is Us (deadline 1/9 23.59)

Hollow Knight: Silksong (deadline 2/9 23:59)

Cronos: The New Dawn (deadline 2/9 23:59)

Resterande fem spel läggs in på FZ High Score-sidan nästa vecka. De är:

Borderlands 4

NHL 26

Dying Light: The Beast

Silent Hill f

FC 25