Fjärde säsongen av FZ High Score börjar nu! Hösten är sprängfylld av spelsläpp, och för att det inte ska bli för många spel under för lång tid håller vi denna säsong inom september. Åtta spel kommer finnas att gissa betyg på, varav de tre första ligger uppe nu (fler tillkommer inom kort).
Dessa har deadline tidigt nästa vecka, så rösta direkt – nu! – så har du det gjort. Spelen att rösta på nu är:
Hell is Us (deadline 1/9 23.59)
Hollow Knight: Silksong (deadline 2/9 23:59)
Cronos: The New Dawn (deadline 2/9 23:59)
Resterande fem spel läggs in på FZ High Score-sidan nästa vecka. De är:
Borderlands 4
NHL 26
Dying Light: The Beast
Silent Hill f
FC 25
FZ High Score..?
Det här är en tävling för alla FZ-medlemmar, som går ut på att gissa vilket snittbetyg ett antal spel får på samlingssiten Opencritic. Är man nära nog får man poäng: fler ju närmare du kommer. Rätt gissning ger 12 poäng, ett poäng ifrån ger 10 poäng, två ifrån ger åtta, sen sju, sex... Ja, du fattar. Säsong 4 pågår alltså september ut. De tre bästa belönas med tshirt och eventuellt lite roliga spelpryar.