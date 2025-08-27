Välkommen till säsongspremiären för Fragzone-fredag! Efter en lång sommars semester är videomagasinet tillbaka, och vi kastar oss direkt över spelhösten och utser de tio hetaste titlarna. Vi går också igenom de bästa spelen genom tiderna, plats 21-30, och så kollar vi rekryteringarna inför Slaget – den stora Battlefield 6-turneringen där ni FZ-medlemmar kommer mala Sweclockers diton till finkornig sand.

Allt detta och mycket mer i dagens Fragzone-fredag. Välkommen live kl. 14 eller när du vill i efterhand!