Äntligen är det dags att dra igång FZ:s Twitchsatsning! Vi kommer att spela spel varje tisdag- och lördagkväll kl 20:00, med start nu på lördag den 29/1.

Vi har ett gäng med tre härliga streamers som kommer att turas om att streama på vår Twitchkanal - FZplay

Fokus kommer att vara på nya och heta spel. Tipsa gärna!

Nu på lördag blir det en speciell välkomststream där alla tre streamers spelar tillsammans. Gänget kommer att spela och utforska nysläppta Dread Hunger, ett survival-spel där åtta spelare försöker klara sig mot den bitande kylan och motspelarnas svek... Blir det trevlig co-op eller elak backstabbing..?

Möt vårt kära streaming-gäng:

Namn: Valentin

Twitchalias: Wakkaah

Forumalias: Wakkaah

Favoritgenrer: RPG, survival, action/adventure

Bästa spelupplevelse 2021: Age of Empires IV och It Takes Two

Största spelbesvikelse 2021: Far Cry 6

Ser fram emot: Dying Light 2, Vampire: The Masquerade - Swansong, Starfield, Elden Ring, Baldur's Gate 3

Tips på ett mindre spel som förtjänar fler spelare: Expeditions: Rome

Topp 5-spel genom tiderna: The Catacomb Abyss, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, Neverwinter Nights, Mass Effect-serien, Witcher-serien

Fun fact: Jag har tagit balettlektioner och det sägs att jag kan dansa magdans

Namn: Miriam

Twitchalias: Mirror_Hime

Forumalias: Mirror_Hime

Favoritgenrer: RPG, survival/crafting, farming, simulations, äventyr

Bästa spelupplevelse 2021: Farming-simulatorn Coral Island! (betatest)

Största spelbesvikelse 2021: Hade inga egentliga besvikelser 2021

Spel som jag ser fram emot: Dragon Age 4

Tips på mindre spel som förtjänar fler spelare: Night of the Rabbit och Verdant Skies

Topp 5-spel genom tiderna: Stardew Valley, Legend of Zelda: Ocarina of Time, Arvet från Rosemond Hill-serien (en svensk spelserie som förtjänar en makeover), Prince of Persia-triologin, Dragon Age-serien

Fun fact: Kommer från en gamerfamilj (fyra syskon och mamma) som fortfarande träffas och spelar online tillsammans regelbundet

Namn: Robin

Twitchalias: rizefall

Forumalias: Uberpwnage2.0

Favoritgenrer: RPG/JRPG är en favorit, retro, plattformare, äventyr, FPS, metroidvania, Souls-like,

Bästa spelupplevelse 2021: Buddy Simulator 1984

Största spelbesvikelse 2021: New World

Spel som jag ser fram emot: Lost Ark, Dying Light 2, Elden Ring, Triangle Strategy, Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Tips på ett mindre spel som förtjänar fler spelare: Buddy Simulator 1984

Topp 5-spel genom tiderna: Super Mario Bros 3, Chrono Trigger, Final Fantasy V, Terranigma, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Fun fact: Har svårt för djupa vatten. Spel som Subnautica skrämmer brallorna av mig.

Tre finfina streamers som vi hoppas att du vill hänga med när de streamar. Men bli inte förvånad om andra FZ-kändisar dyker upp i streamsen framöver...

Var med från starten nu på lördag! In och följ oss på Twitch - twitch.tv/fzplay

Hälsa gärna våra streamers välkommna!

Vilka spel vill du att vi ska streama? Har du frågor till våra streamers? Tips och idéer? Kommentera!