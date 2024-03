GLaDOS, Dracula, Hitler med flera har presenterat sig. Efter de första holmgångarna är det dags för ytterligare sexton duellanter att äntra scenen. Med andra ord: slutspelet fortsätter, och med dagens matcher innebär det att hälften av de sextiofyra spelarna visat upp sig. Du hänger med i resultatet genom trädet som du ser på bilden alldeles bredvid.

Bara en kan vinna, men vägen till den ultimata segern är inte spikrak. Inte minst då konkurrenterna kommer med tjuvnyp som tortyr och ett aldrig sinande sug efter kärnvapen.

De åtta nya duellerna pågår veckan ut, och under nästa kliver trettiotvå nya spelare in i matchen.

Så här går det till Sextiofyra skurkar ska bli en, men vägen dit går via ett antal matcher: först sextiofyradelsfinal, sen trettiotvådelsfinal, sextondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Vinnaren är världens bästa skurk.

The Boss vs Handsome Jack The Boss (ej att förväxla med med Big Boss) är en komplex karaktär. En antagonist, en mentor, en mor. En krigare som älskade det hon gjorde men som fick nya insikter kring krig när hon blev den första människan i rymden. En karaktär signerad Hideo Kojima. Det märks. Kända spel: Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Metal Gear Solid: Peace Walker

Citat: "He's not going to talk. He’s been trained not to break. Trained by me." Handsome Jack är en levande citatmaskin ("I just bought a pony made of diamons because I'm rich"), men också diktator, massmördare och möjligen världens sämsta pappa. I hans egna narcissistiska ögon är han förstås inget annat än en hjälte. Omöjlig att glömma är han definitivt. En lärdom: "Never meet your heroes, kid, they're all dicks. Every last one." Kända spel: Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, Tales from the Borderlands

Mother Brain vs Luca Blight

Mother Brain har inte varit en del av Metroid sedan SNES-eran, men hennes skugga fortsätter vila över serien som en blöt sci-fi-filt. I Super Metroid designades hon av Toru Osawa för att likna "en gammal tant i mitt lägenhetshus". En kuslig kuriosa. Mest är vi ju bekanta med hjärnan med utstickande spikar och en enda genomborrande ögonglob.

Kända spel: Metroid-serien, gjorde en cameo i Metroid Dread

Citat: "Samus, give up... No matter how hard you struggle, you won't be rewarded."

Luca Blight, eller "The Mad Prince", älskar att härska och hatar människor. En olycklig mix. För honom spelar det ingen roll om han slaktar motståndare eller oskyldiga. I en särskilt minnesvärd scen ser vi hur han tvingar en torterad nunna i en brinnande stad att låtsas vara en gris på alla fyra – innan han slaktar "grisen". Prins Luca blir senare kung Luca. Det gör inte saken bättre.

Kända spel: Suikoden II

Citat: "Die Pig!"

Jon Irenicus vs Nemesis Jon Irenicus gav Baldur's Gate 2 något som originalet saknade: en karismatisk ondska. Dessutom förevigad av salige David Warner röst. Vad som först ter sig som en bad guy i mängden är i själva verket en maktgalen wannabe-gud. Och du kan argumentera för att Jon faktiskt lyckades, då karaktären blivit en odödlig stjärna som aldrig kommer slockna. Kända spel: Baldur's Gate II

Citat: "Life... is strength. That is not to be contested; it seems logical enough. You live; you affect your world." Nemesis. Det blir knappast tydligare än med det namnet. Capcom hade redan gett oss flera minnesvärda bossar i Resident Evil, men det briljanta med Nemesis-T Type är att han jagar dig spelet igenom. Ingen stund känns lugn, ingenstans är trygg. Det biologiska vapnet har ett enda syfte och det är att förgöra spillrorna som återstår av polisstyrkan Stars. Inga känslor, ingen själ. Bara en kattens dödliga lek med råttan, som lystrar till namnet Jill. Kända spel: Resident Evil 3: Nemesis, liksom remaken

Harbinger vs Gandhi

Harbinger

Harbinger påstår att reapers är mänsklighetens "frälsning genom förstörelse" och är hjärnan bakom mytomspunna collectors, vars uppgift är att kidnappa hela befolkningen i mänskliga kolonier. Men framför allt har vi att göra med ledaren av reapers som är ute efter att förstöra allt och förslava alla – och det gång på gång på gång gång på...

Kända spel: Mass Effect 2, Mass Effect 3

Citat: "I am assuming direct control."

Gandhi var en fredsivrare, bekämpade fattigdom, stöttade kvinnans frigörelse och ville se ett samförstånd över andliga gränser. Men så var det ju den där Civilization-buggen... Den som fick den annars så pacifistiske ledaren att blir mångfaldigt mer aggressiv än samtliga ledare i Civ. En legend som förstås blivit meme-odödlig: "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you nuke them, then you win."

Kända spel: Civilization, senast Civ VI

Citat: "Live as if you were to die tomorrow; learn as if you were to live forever."

Ganon vs King K. Rool Ganon är Links ständiga ärkerival i Zelda, och även om hans motiv skiljer sig åt innefattar de ofta kidnappning av prinsessan Zelda, få Hyrule på knä och att lägga beslag på trekraften. I sin klassiska Ganon-form är han bokstavligt talat ett svin, men vi känner honom också som Ganondorf i Gerudo-formen. Då är han mer mänsklig (men ändå ett svin, ärligt talat). Kända spel: Zelda-serien, senast Zelda: Tears of the Kingdom

Citat: "Do not look away. You witness a king's revival. And the birth of his new world!" King K. Rool har dille på Donkey Kongs banansamling – av någon anledning? Tydligen är han även tokig och obalanserad, vilket inte är en lysande mix när du också är ondskefull. Hatet mot både bananer och apor är likväl tydligt och det har inte svalnat. Tvärtom. När vi senast såg K. Rool (tänk "cruel") var han lite galnare och mer hatisk än vi mindes honom. Den blodsprängda blicken borrade sig in i oss. Kända spel: Donkey Kong Country, Donkey Kong 64

Albert Wesker vs Sarah Kerrigan

Albert Wesker är din kollega i första Resident Evil men i en plot-twist du kan se på sju mils avstånd visar han sig vara hjärnan bakom allt – och har fortsatt vara det genom oräkneliga zombiekatastrofer. Forskare, dubbelagent, terrorist, alltid med sina klassiska solbrillor. Vi har sett honom dö titt som tätt men likt en zombie studsar han alltid tillbaka.

Kända spel: Resident Evil, senast Resident Evil 4-remaken

Citat: "Isn't this one big family reunion?"

Kerrigan har inte alltid varit "Queen of Blades" som vill sätta världar i brand och krossa allt motstånd. Nej, en gång var hon bara Sarah. Om än en människa med tunga mentala förmågor. När hon kidnappades av zerg uppmärksammade de hennes gåva och en (mycket!) smärtsam process tog vid. Den som förvandlade Kerrigan till ett vapen och, till sist, en drottning.

Kända spel: Starcraft, kanske framför allt Starcraft II: Heart of the Swarm

Citat: "I am the Swarm. Armies will be shattered. Worlds will burn. Now at last, on this world, vengeance shall be mine. For I am the Queen of Blades."

Saren Arterius vs Revolver Ocelot Saren Arterius är det mest rutinerade namnet i Citadellets agentstyrka vars uppgift är att upprätthålla fred och ordning – men där Saren drivs av hat mot människor och bryr sig föga om allt levande. I en skoningslös grupp blev Saren känd som den värsta. Saren är smart, lojal och ambitiös. Beundransvärda egenskaper, alternativt dragen hos en formidabel motståndare. Kända spel: Mass Effect

Citat: "Is submission not preferable to extinction?" Revolver Ocelot eller Major Ocelot eller Liquid Ocelot är ytterligare en komplex karaktär, så som bara Hideo Kojima kan göra dem. Ocelots signum är hans träffsäkerhet, vilket inte bara gäller revolvern utan även hans planer. I en serie med starka karaktärer är han en av de starkaste, som vänder kappan efter vinden beroende på hur vindarna gynnar honom. Tortyr finns också på repertoaren – vilket Solid Snake fått konkreta exempel på. Kända spel: Metal Gear Solid-serien, senast The Phantom Pain

Gaunter O'Dimm vs Pyramid Head

Gaunter O'Dimm gav Witcher 3-expansionen Hearts of Stone en av få saker som moderspelet saknade: en tydlig antagonist. Å andra sidan är Gaunter O'Dimm en gåta. En mäktig man som styr tiden genom att klappa i händerna och uppfyller en människa innersta önskningar, så länge denna går med på att köpslå med sin själ. Han har existerat i tusentals år och är känd under flera namn, där "Evil Incarnate" kanske är det mest talande.

Kända spel: The Witcher 3: Wild Hunt, The Witcher 3: Hearts of Stone

Citat: "He'll snare you in bonds, eyes glowin' afire. To gore and torment you, till the stars expire." /Folkvisa om Gaunter O'Dimm

Pyramid Head kommer i slaktrock, med jättesvärd och en pyramidformad hjälm. Hans uppenbarelse ger ekon av Silent Hills förflutna, men i själva verket är monstret ett slags hjärnspöke. Manifestationen från en plågad mans skuldkänslor. Pyramid Head har visserligen återvänt i senare delar, men det är hans närvaro i Silent Hill 2 som fortfarande hemsöker oss.

Kända spel: Silent Hill-serien, framför allt Silent Hill 2

Citat: "I was weak. That's why I needed you... needed someone to punish me for my sins..." /James Sunderland till Pyramid Head

