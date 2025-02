Nu när Switch 2 avtäckts kan det kännas märkligt att fortsätta prata om Switch. Den fyller åtta år om mindre än en månad och enligt Nintendo går försäljningen allt trögare, ja, till och med så att de skruvar ner prognoserna. Men! Det står också klart att Switch passerat ännu en drömgräns och är uppe i 150,86 miljoner sålda exemplar. 9,5 miljoner har sålts under de senaste nio månaderna.

Drygt 3 miljoner återstår till Nintendo DS och knappt 10 miljoner till världens mest sålda konsol: Playstation 2. Det ska sägas att PS2-siffran varit något oklar. Under lång tid förmedlades siffran "155 miljoner plus". Något man i samband med Playstations 30-årsdag skruvade upp till "160 miljoner plus". Klart är också att Switchen närmar sig. Tror du att konsolen går ikapp och förbi?