Den senaste Nintendo Directen avslutades med att ett nytt Fire Emblem avslöjades. Spelet kommer heta Fire Emblem: Fortune’s Weave och av trailern att döma så kan det vara så att spelet har kopplingar till eller rent av är en direkt uppföljare till fan-favoriten Fire Emblem: Three Houses. I slutet av trailern så dyker nämligen karaktären Sothis från Three Houses upp - eller någon som är väldigt likt.

Var tror ni? Är det Sothis?

Fire Emblem Fortune’s Weave blir det 18:e spelet i Nintendos strategiserien. Vi har inget klart datum för Fortune’s Weave annat än någon gång under 2026.