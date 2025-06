I morgon är det midsommar. Sommarlovet står i full blom och för andra är semestern här alternativt nära förestående. Man kan förstås planera in bad, tältning, grillning, jordgubbsfrosseri och sånt, men man kan också planera in... spel! Sommaren är ju perfekt för att plöja ner timme ut och timme in på det där spelet du inte hunnit ta tag i. Från skymning till gryning – och vidare!

Vad planerar du att spela i sommar? (Förstås är vår sommarutmaning tillbaka som alltid i juli!)