Ett rollspel i medeltidsmiljö, från en studio med starka kopplingar till CD Projekt Red och The Witcher fångar nog de flestas uppmärksamhet. Och om löftena infrias kan detta bli något alldeles extra. Utvecklarna bakom spelet i fråga heter Rebel Wolves och grundades av Konrad Tomaszkiewic som både var game director för The Witcher 3 och co-director på Cyberpunk 2077. I sin nya studio har han samlat en rad branschveteraner som just nu jobbar med sitt första spel – The Blood of Dawnwalker. Det visades upp första gången i januari 2025 och nu har vi fått veta mer om vad som komma skall.

Skådeplatsen är 1300-talets Europa och den fiktiva dalen Vale Sangora. Belägen någonstans i närheten av bergskedjan Karpaterna ramas de mörka skogar och medeltida bebyggelserna in av de mäktiga bergsmassiven som tornar upp sig i bakgrunden. Digerdöden har nyligen härjat landet och i kölvattnet av den fruktansvärda farsoten såg en dittills okänd gruppering sin chans att ta makten. Vampyrer, kallade “vrakhiri” av dalens invånare, klev ut ur skuggorna och gick i ett trollslag från att vara rena sagoväsen till att inta toppen av näringskedjan. Både bildligt och bokstavligt. Huvudstaden i Vale Sangora, Svarttrau, styrs nu med järnhand av av vampyrlorden och ärkekräket Brencis som börjat driva in en blodsskatt från den mänskliga befolkningen.

"Hälften vampyr och hälften människa"

Huvudpersonen Coen har en personlig vendetta med Brencis efter att en våldsam sammandrabbning mellan dem slutade med att hans familj kidnappades samtidigt som han själv drabbades av en speciell sorts vampyrism. Han är nämligen till en “Dawnwalker”, en hybrid till hälften vampyr och hälften människa, för evigt dömd att vandra på gränsen mellan de två världarna utan att tillhöra någon av dem.

Men inget ont som inte har något gott med sig. Coens tillstånd ger honom nämligen unika fördelar som spelaren själv kan välja att utnyttja efter eget huvud för att rädda sin familj. På natten är han mer vampyr och på dagen mer människa. Är det någon uppgift som lämpar sig extra bra för en blodssugare tar du helt enkelt tag i den när solen gömt sig bakom horisonten.

Möt Coen, både människa och vampyr. Den mörka medeltiden.

"Ingenting går upp mot högoktanigt människoblod"

Som vampyr ligger fokus på smygande och du får tillgång till flera fräsiga vampyrförmågor. Bland annat möjligheten att gå på väggar, teleportera dig korta sträckor och slåss med sylvassa klor. Men förmågorna kräver att du suger blod för att kunna utnyttjas Det går att hålla sig till kreatur, men ingenting går upp mot högoktanigt människoblod. Hur mycket du bälgar i dig, och av vilken sort, är upp till dig och ditt samvete. Att helt avstå från blod kan göra det svårt för Coen att tygla sig och ger potentiellt förödande följder.

I människoform har du större möjligheter att röra dig fritt och i vissa fall kan blodspillan då undvikas helt och hållet. Att strida som människa innebär att monstertalangerna lyser med sin frånvaro. Istället får du förlita dig på tricks och magi, som existerar men i en rätt grundläggande form. Generellt verkar striderna ha en viss tyngd och bygger på att läsa av vart fiendens attack kommer från, för att sedan agera på lämpligast möjliga sätt. Lite som det fungerar i Ubisofts For Honor.

Vampyrism gör att du kan klättra på väggar. Inte dumt!

Den största skillnaden mot andra spel i genren är att du agerar under en form av tidspress. Trettio dagar och trettio nätter är den tid Coen har på sig att rädda sin familj så det gäller att förvalta tiden väl. Turligt nog kommer tiden endast att röra sig framåt när du tar dig an vissa uppdrag och det ska gå att utforska världen utan att oroa sig för att den ska ta slut. Tiden bör snarare ses som en värdefull resurs än en tickande klocka.

Vale Sangora ska vara fylld med innehåll och att vara uppmärksam på sina omgivningar kan leda till såväl nya uppdrag som värdefulla belöningar. Det står dig fritt att utforska urgamla ruiner, lösa sidouppdrag eller följa huvudberättelsens röda tråd. Spelet beskrivs som en narrativ sandlåda där du själv väljer vad du vill göra och hur. Du kan till och med försöka klara äventyrets huvudsakliga mål med en gång. Fast den utmaningen kommer att vara lika svår som dumdristig. Exakt vad som händer efter trettio dagar är inte riktigt tydligt än, men min gissning är att det är långt ifrån bra.

"Silkesvantar eller blottade klor – valet är ditt"

I sann rollspelsanda finns det mängder av föremål att plocka på sig, dialogval att göra och färdighetsträd att klättra i för att låsa upp nya förmågor. Hur du väljer att utforma Coen är upp till dig och såväl världen som berättelsen i sig ska också påverkas aktivt av ditt agerande. Silkesvantar eller blottade klor – valet är ditt.

Releasedatum är ännu okänt men spelet förväntas släppas under 2026. Det dynamiska berättandet, möjligheterna att forma sitt eget äventyr, Coens dualitet som vampyrhybrid och den månadslånga tidsfristen låter riktigt intressant, och om Rebel Wolves lyckas med att uppnå allt de siktar på kan detta bli riktigt spännande!

Fotnot: The Blood of Dawnwalker släpps till pc, PS5 och Xbox Series, och släpps preliminärt 2026.