Enligt P studios regissör Kazuhisa Wade kommer den kommande remaken av Persona 4 bli lite annorlunda än orignalet. Han pratade med 4Gamer om spelet och nämnde då att de inte bara vill lägga till mer innehåll utan även göra att upplevelsen blir annorlunda – men på ett bra sätt.

"Persona 4 already packed a ton of content in Persona 4 Golden, so when it comes to creating the next 'R', it's not just about adding more - we have to create an experience that's enjoyable in a new and different way," "And this includes the sheer volume of content, so to be honest, it's a tough challenge. But it's shaping up nicely!"

Persona 4 Golden släppts ju några år efter originalet och innehöll massa nytt material som nya scener och sociala länkar. Det är oklart om remaken kommer använda originalet som grund eller Golden. Persona 4 Golden är dock en favorit bland fansen av serien så utvecklarna måste nog vara försiktiga med alldeles för stora förändringar i remaken.

Det är ännu oklart när spelet kommer släppas men vi vet att det kommer kunna avnjutas på Xbox Series, Playstation 5 och PC.