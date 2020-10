Ny månad innebär nya spel för PS Plus. Från och med 6 oktober kan prenumeranter ladda ner Vampyr och Need for Speed: Payback utan extra kostnad. Det senare fick svala två av fem i betyg när det släpptes för tre år sedan. Det var dock mest det tekniska Benny Holmström anmärkte på.

Need for Speed Payback är ett klart fall framåt för serien på de allra flesta sätt och vis. Man har hittat tillbaka till spelglädjen och dragit lärdom av konkurrenterna, men den bristfälliga tekniken förhindrar ett högre betyg.

Dontnods Vampyr (japp, de kan mer än Life is Strange) klättrade ett pinnhål högre på skalan och fick en trea av Jocke Kilman. Att det skulle suga tog vi för givet – vampyrer, ni vet – men att det även sög på andra plan var kanske mindre välkommet – eller så var detta snarare en styrka!?

Resultatet är inte direkt bra, i traditionell bemärkelse, men det är ganska underhållande just därför. Och det är absolut en egensinnig och märklig spelupplevelse. Det är lite som med Deadly Premonition, att en del av tjusningen ligger i misslyckandet.

Nästa månad vankas PS5-release, och det blir intressant att se vad det innebär för PS Plus.