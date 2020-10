Efter de första förhandlingarna med domaren Yvonne Gonzalez Rogers, där hon bland annat öppnade för att låta en jury medverka, har du datumet för rättegången mellan Apple och Epic spikats. Och det blir ingen juryrättegång då ingen av parterna såg några fördelar med det.

De ska mötas i domstol måndagen den 3 maj och syftet är att avgöra huruvida Apple genom App Store har ett monopol och om det då är lämpligt att företaget tar 30 % av inkomsterna från utvecklarna. Med tanke på att Epic vägrar ta bort sin egen affärslösning från Fortnite lär Iphone- och Ipad-spelare stå utanför spelet tillsvidare.

