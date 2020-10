Igår var det tio år sedan Fallout: New Vegas släpptes till pc, Playstation 3 och Xbox 360 i väst. Hit nådde det 22 oktober 2010 så torsdag innebär alltså vårt faktiska jubileum. FZ-recensionen gav full pott och slog fast att utvecklaren Obsidian var kungar av storybaserade rollspel.

Jag skulle kunna skriva hela volymer om hur Fallout: New Vegas har en episk, filmisk story. Jag skulle kunna nämna kända skådespelare som Matthew Perry, Ron Perlman, Felicia Day och Kris Kristofferson. Och jag skulle med största sannolikhet helt missa poängen med Bethesdas och Obsidians senaste mästerverk. För mig handlar det nämligen inte om de stora dragen när jag spelar ett rollspel som New Vegas. Nej, det är de små detaljerna som drar in mig och håller mig kvar i spelets värld.

Och även om ett tioårsjubileum handlar om att blicka bakåt kan vi faktiskt även se framåt.

Vi har uppmärksammat den mycket ambitiösa modden Fallout 4: New Vegas förut ("YEAH! Who won the lottery? I DID!"), men idag får vi en bättre titt än någonsin förut. Då Obsidians originalspel hade sina rötter i Fallout 3 görs Fallout 4: New Vegas-modden alltså med Fallout 4-verktyg.

Alla som kan lägga ihop ett och ett inser att Fallout-studion Bethesda och New Vegas-teamet Obsidian numer finns under samma Xbox-tak. Då Bethesda har fullt upp med Starfield och The Elder Scrolls VI skulle det nog smaka bra för många om Obsidian äntligen sjösatte New Vegas 2.

Om de nu inte var fullt upptagna med Avowed, det vill säga. Men man kan drömma.